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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

В Марианской впадине прошли первые испытания российского подводного беспилотника. Устройство провело на большой глубине более трех часов.
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Аппарат получил название «Витязь-Д». Его первое погружение состоялось 8 мая. По словам вице-премьера Юрия Борисова, в России ранее никогда не создавалась техника такого класса мощности. Устройство прошло базовое испытание на предмет противодействия высокому давлению. Миссия была направлена на поверку технической составляющей на большой глубине.
«Разработкой уникального беспилотного прибора занимались специалисты ЦКБ МТ «Рубин». Также хочу поблагодарить за поддержку Военно-морской флот России, который предоставил мощности для проведения подводных испытаний. Беспилотник в ходе первого теста показал себя отлично. Пока его не стали погружать на глубину с критическими значениями давления, так как аппаратура до этого не была проверена в реальных условиях. Тестовый запуск показал, что приборы готовы к применению», - рассказал Борисов.

Чиновник также отметил, что подобные проекты позволят вырастить новую конструкторскую и научную элиту ОПК. Инициатором создания беспилотника «Витязь-Д» выступил Фонд перспективных исследований РФ. По словам Борисова, именно благодаря навыкам специалистов удалось разработать прибор, который в будущем позволит производить исследования в критических условиях. Следующие испытания устройства должны состояться в середине лета, но уже на больших глубинах.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:25

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