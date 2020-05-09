«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о пандемии

Известный кинодеятель понимает, с какими трудностями пришлось встретиться людям, особенно тем, кто привык вести активный образ жизни. Оказавшись «в четырех стенах самоизоляции», некоторые, по его словам, буквально «обалдели от сидения дома». Они жалуются на скуку, но ведь интересную и насыщенную жизнь надо еще заслужить, считает Хотиненко. Он советует воспринимать экстремальную ситуацию как испытание. Выдержать его могут только сильные люди.Это уникальная возможность отвлечься от повседневной суеты и проверить себя. Кроме того, это время, когда можно лучше понять своих близких, их отношение к жизни, семейным ценностям. Для некоторых это шанс возвратить утраченные контакты, сплотиться перед лицом жизненных вызовов.