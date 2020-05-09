Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины при занятиях спортом





Как отмечают специалисты, занятия тяжелой атлетикой сильнее всего влияют на походку и общий внешний вид. Спортсмен-тяжелоатлет обычно едва заметно “переваливается” из стороны в сторону, удерживая при этом корпус прямо а руки – расставленными. Похожим поведением отличаются боксеры и борцы, но последние при этом могут казаться более резкими в движениях, а их взгляд остается настороженным. Бегунам проблематично ходить медленно, поэтому они постоянно будто спешат. Особенная походка вырабатывается у велосипедистов, поскольку они переставляют ноги, словно плывут по земле. Пловцы могут “загребать” под себя воздух, будто до сих пор находятся в бассейне.Баскетболисты и прыгуны в высоту имеют сильные ноги, поэтому могут ходить по улицам с широким шагом, но при этом будто тянутся вверх.