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Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины при занятиях спортом

Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины, который занимается спортом. Считается, что манера ходить может многое рассказать о характере, душевном состоянии, а также раскрыть подробности об уровне стресса.

Как отмечают специалисты, занятия тяжелой атлетикой сильнее всего влияют на походку и общий внешний вид. Спортсмен-тяжелоатлет обычно едва заметно “переваливается” из стороны в сторону, удерживая при этом корпус прямо а руки – расставленными. Похожим поведением отличаются боксеры и борцы, но последние при этом могут казаться более резкими в движениях, а их взгляд остается настороженным. Бегунам проблематично ходить медленно, поэтому они постоянно будто спешат. Особенная походка вырабатывается у велосипедистов, поскольку они переставляют ноги, словно плывут по земле. Пловцы могут “загребать” под себя воздух, будто до сих пор находятся в бассейне.

Баскетболисты и прыгуны в высоту имеют сильные ноги, поэтому могут ходить по улицам с широким шагом, но при этом будто тянутся вверх.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

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