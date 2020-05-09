Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945 года





Шоумен родился как раз в год капитуляции Германии. В то время мать Петросяна Белла Григорьевна трудилась на военном заводе, а в честь Дня Победы планировала сходить на салют. Внезапно один из сотрудников заметил на праздновании находившуюся в положении женщину, подошел ближе и заявил, что она – символ начинающейся жизни. В связи с этим наследнику решили дать имя, означавшее вышесказанное. «Евгений» переводится с древнегреческого как «хороший род». Тогда родительница будущего юмориста не знала, кого ждет, однако имя подходило и для сына, и для дочери.Петросян появился на свет в 1945 году. Отец знаменитости Ваган Межлумович преподавал математику в педагогическом институте. Родные комика скончались в 1960-х годах.