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Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945 года

В честь Дня Победы многие звезды делятся своими историями, не стал исключением и Евгений Петросян. По словам артиста, ему придумали имя в 1945 году.
Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945 года

Шоумен родился как раз в год капитуляции Германии. В то время мать Петросяна Белла Григорьевна трудилась на военном заводе, а в честь Дня Победы планировала сходить на салют. Внезапно один из сотрудников заметил на праздновании находившуюся в положении женщину, подошел ближе и заявил, что она – символ начинающейся жизни. В связи с этим наследнику решили дать имя, означавшее вышесказанное. «Евгений» переводится с древнегреческого как «хороший род». Тогда родительница будущего юмориста не знала, кого ждет, однако имя подходило и для сына, и для дочери.

Петросян появился на свет в 1945 году. Отец знаменитости Ваган Межлумович преподавал математику в педагогическом институте. Родные комика скончались в 1960-х годах.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:55

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