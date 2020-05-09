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На базе «КамАЗ-Ванкор» создан новый полноприводный шламовоз

Камский автозавод на базе «КамАЗ-Ванкор» разработал полноприводные шламовозы, которые планируется продавать нефтеперерабатывающим компаниям. По словам инженеров, занимавшихся разработкой грузовика, он полностью соответствует экологическим нормам.
На базе «КамАЗ-Ванкор» создан новый полноприводный шламовоз

Верхняя платформа шламовоза полностью закрыта. Отходы в нее будут заливаться через откидной люк. Днище и задний борт пришлось полностью загерметизировать для исключения возможности протеканий. Для транспортировки отходов в жидком виде в зимнее время предусмотрен постоянный подогрев кузова за счет системы выхлопа двигателя.

Продажами нового шламовоза будет заниматься фирма «РИАТ», являющаяся официальным партнером «КамАЗа». Обслуживание модели будет производиться в установленном порядке локальными представительствами компании. Презентация транспортного средства прошло в Набережных Челнах, где располагается главный офис «РИАТ».

Модель будет выпускаться исключительно в полноприводной версии. Она получила временное название Cummins ISL400. Представители «КамАЗа» отметили, что транспортное средство позаимствовало часть технологических решений у шламовоза 65222-53. Данная модель имеет 3 ряда колес с полным приводом, что обеспечивает максимальную грузоподъемность при небольших габаритах.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:05

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