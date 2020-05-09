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Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity

Автомобиль Kia Mohave получил новую топовую версию Gravity. Пока модель доступна в продаже только на рынке Кореи.

Обновленная вариация популярного SUV отличается особым внешним видом. На передней части кроссовера разместился бампер, плавно перетекающий в решетку радиатора. В ее обрамлении по бокам установили прямоугольную оптику, делающую визуальную составляющую более агрессивной. Под бампером разместились воздухозаборники, которые сложно заметить из-за небольшого размера.

Базовая версия Kia Mohave появилась в продаже на рынке Кореи осенью 2019 года. В первом квартале текущего года было продано более 4,5 тысячи единиц транспортного средства. Gravity отличается от оригинала не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Автомобиль можно купить с 5,6 и 7 посадочными местами. На торпеде в салоне разместился дисплей на 12,3 дюйма, выступающий контроллером мультимедийной системы и монитором бортового компьютера.

Под капотом версии Gravity располагается силовой агрегат на 3 литра с мощностью в 260 лошадиных сил. В Корее модель будет продаваться только в версии с АКПП на 8 ступеней. В российской валюте стоимость автомобиля составляет порядка 3,3 миллиона рублей.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:50

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