Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity





Обновленная вариация популярного SUV отличается особым внешним видом. На передней части кроссовера разместился бампер, плавно перетекающий в решетку радиатора. В ее обрамлении по бокам установили прямоугольную оптику, делающую визуальную составляющую более агрессивной. Под бампером разместились воздухозаборники, которые сложно заметить из-за небольшого размера.Базовая версия Kia Mohave появилась в продаже на рынке Кореи осенью 2019 года. В первом квартале текущего года было продано более 4,5 тысячи единиц транспортного средства. Gravity отличается от оригинала не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Автомобиль можно купить с 5,6 и 7 посадочными местами. На торпеде в салоне разместился дисплей на 12,3 дюйма, выступающий контроллером мультимедийной системы и монитором бортового компьютера.Под капотом версии Gravity располагается силовой агрегат на 3 литра с мощностью в 260 лошадиных сил. В Корее модель будет продаваться только в версии с АКПП на 8 ступеней. В российской валюте стоимость автомобиля составляет порядка 3,3 миллиона рублей.