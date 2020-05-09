Максим Галкин показал, какое поздравление с Днем Победы приготовили дети Гарри и Лиза
Максим Галкин показал, какое поздравление в честь Дня Победы приготовили его дети. Соответствующее видео с участием Аллы Пугачевой, а также Гарри и Лизы Галкиных артист опубликовал в сети Instagram.
В честь праздника шестилетние Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение, посвященное данному событию, а также громко произнесли: “Мы хотим, чтобы не было больше войны!”. В честь 9 мая дети телеведущего выступили в пилотках на головах и с георгиевскими ленточками. Затем Алла Пугачева промаршировала с наследниками на кухню, где семья собралась отпраздновать. В подписи к видео Максим Галкин поздравил фолловеров с Днем Победы, а в комментариях поклонники отметили артистизм детей звезд.
Под видео также высказались Игорь Крутой, Наталия Якимчук, Анита Цой, Игорь Гуляев и Эмма Малинина.
В честь праздника шестилетние Гарри и Лиза Галкины прочитали стихотворение, посвященное данному событию, а также громко произнесли: “Мы хотим, чтобы не было больше войны!”. В честь 9 мая дети телеведущего выступили в пилотках на головах и с георгиевскими ленточками. Затем Алла Пугачева промаршировала с наследниками на кухню, где семья собралась отпраздновать. В подписи к видео Максим Галкин поздравил фолловеров с Днем Победы, а в комментариях поклонники отметили артистизм детей звезд.
Под видео также высказались Игорь Крутой, Наталия Якимчук, Анита Цой, Игорь Гуляев и Эмма Малинина.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:37