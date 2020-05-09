Алина Загитова дала рекомендации, как провести время на самоизоляции



Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, выступив в рубрике Москомспорта «Рекомендации», поможет вам разнообразить досуг в период самоизоляции.#Москомспорт pic.twitter.com/lGxVOz4C3N — Департамент спорта города Москвы (@sportmos) May 7, 2020

Загитова обратилась к поклонникам через рубрику “Рекомендации”, запущенную Москомспорта. Данные рекомендации помогут населению страны разнообразить свой досуг во время режима самоизоляции. В частности, спортсменка настаивает на просмотре “Гарри Поттера”, “Титаника” и “Аватара”. Полезной книгой она считает “Подсознание может все!” авторства Джона Кихо. Фигуристка призывает жителей РФ освежить свои знания в рамках учебной программы по биологии.По мнению Алины Загитовой, рацион россиян во время пандемии коронавируса должен состоять из овощей, фруктов и рыбы. Наиболее эффективными упражнениями спортсменка считает приседания, отжимания и планку. В своем микроблоге фигуристка неоднократно напоминала поклонникам о важности занятий спортом.