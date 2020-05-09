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Алина Загитова дала рекомендации, как провести время на самоизоляции

Алина Загитова подготовила список дел на время самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса. Советы фигуристки размещены на странице Департамента спорта Москвы в Twitter.

Загитова обратилась к поклонникам через рубрику “Рекомендации”, запущенную Москомспорта. Данные рекомендации помогут населению страны разнообразить свой досуг во время режима самоизоляции. В частности, спортсменка настаивает на просмотре “Гарри Поттера”, “Титаника” и “Аватара”. Полезной книгой она считает “Подсознание может все!” авторства Джона Кихо. Фигуристка призывает жителей РФ освежить свои знания в рамках учебной программы по биологии.

По мнению Алины Загитовой, рацион россиян во время пандемии коронавируса должен состоять из овощей, фруктов и рыбы. Наиболее эффективными упражнениями спортсменка считает приседания, отжимания и планку. В своем микроблоге фигуристка неоднократно напоминала поклонникам о важности занятий спортом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30

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