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Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в продажу

В России начались продажи отечественного электрогрузовика «Муравей». Стоимость транспортного средства у официальных дилеров «Туламашзавода» составляет 1,25 миллиона рублей.
Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в продажу

Грузовик «Муравей» был представлен летом минувшего года. Модель назвали в честь мотороллера, выпускавшегося с 1959 года. Он представлял собой прицеп с бортами и основу от скутера. В свое время такое грузовое транспортное средство пользовалось большим спросом у жителей сельской местности из-за минимального потребления топлива и высокой грузоподъемности.

На новом «Муравье» можно перевозить до тонны грузов. Особенностью транспортного средства является модульная кабина, сделанная из специальных панелей. Грузовой отсек имеет каркас из стальных труб, отличающихся повышенной прочностью. Шасси для машины также было выбрано рамное. Длина транспортного средства составляет 3,4 метра. Под его капотом располагается электрический силовой агрегат на 5 лошадиных сил.

Максимальная скорость «Муравья» составляет 22 километра в час. В продаже в России сейчас присутствуют две модификации с названиями ВТС-01 и ВТС-02. Завод также предоставляет гарантию на грузовик сроком в один год.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:25

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