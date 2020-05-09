Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда Исмаилова

Звезда сериала «Реальные пацаны» разместил новый сюжет на странице в Instagram, где продемонстрировал свои тренировки. Николай Наумов выразил благодарность за поддержку экс-чемпиону Bellator в тяжелом весе Александру Волкову. Также он обратился к поклонникам, пишущим положительные комментарии, но призвал их быть добрее друг к другу. Затем артист вспомнил о Магомеде Исмаилове и попросил его «не приматывать руку». Вскоре боец MMA записал соответствующий видеоответ и разместил его в соцсети.- поинтересовался у звезды кино спортсмен. Также он отметил, что принявший вызов актер хорошо занимается.Публикация Наумова довольно быстро собрала большое количество отзывов и отметок «Нравится». По словам фанатов, они очень ждут предстоящего поединка. Согласно установленным правилам, у Исмаилова будет привязана одна рука. Для победы звезде «Реальных пацанов» нужно будет продержаться лишь один раунд.