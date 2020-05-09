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Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда Исмаилова

Николай Наумов ответил на предложение российского бойца MMA Магомеда Исмаилова провести поединок по специальным правилам. По словам актера, он готов принять вызов.
Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда Исмаилова

Звезда сериала «Реальные пацаны» разместил новый сюжет на странице в Instagram, где продемонстрировал свои тренировки. Николай Наумов выразил благодарность за поддержку экс-чемпиону Bellator в тяжелом весе Александру Волкову. Также он обратился к поклонникам, пишущим положительные комментарии, но призвал их быть добрее друг к другу. Затем артист вспомнил о Магомеде Исмаилове и попросил его «не приматывать руку». Вскоре боец MMA записал соответствующий видеоответ и разместил его в соцсети. «Точно, Колян?» - поинтересовался у звезды кино спортсмен. Также он отметил, что принявший вызов актер хорошо занимается.

Публикация Наумова довольно быстро собрала большое количество отзывов и отметок «Нравится». По словам фанатов, они очень ждут предстоящего поединка. Согласно установленным правилам, у Исмаилова будет привязана одна рука. Для победы звезде «Реальных пацанов» нужно будет продержаться лишь один раунд.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:17

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