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Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем Победы

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро трогательно поздравила россиян с 75-летием великой Победы. Она исполнила для них композицию Булата Окуджавы на русском языке.
Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем Победы

Видеозапись фрагмента «Нам нужна одна победа» была опубликована на странице официального фан-клуба латиноамериканской звезды в Instagram. Наталия Орейро поет знаменитую песню на языке оригинала, подпись сделана также по-русски: «С Днём Победы! Мира во всём мире! Я вас люблю!» Рядом уже по-испански написано: «Feliz Día de la Victoria! Paz en el mundo! Los quiero!» Поздравление было с восторгом встречено поклонниками в России. Они отметили душевность исполнения, назвав его «потрясающим». Трагизм ситуации, воплотившийся в словах «горит и кружится планета», считают они, передан «с таким чувством», что вызывает целую бурю эмоций у благодарных слушателей.

Актриса из далекого Уругвая очень популярна в России. Она много раз приезжала в страну и признавалась в своей искренней любви к ней и русским людям.

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ШоуБиз
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 12:11

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