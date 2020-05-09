Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем Победы

Видеозапись фрагмента «Нам нужна одна победа» была опубликована на странице официального фан-клуба латиноамериканской звезды в Instagram. Наталия Орейро поет знаменитую песню на языке оригинала, подпись сделана также по-русски: «С Днём Победы! Мира во всём мире! Я вас люблю!» Рядом уже по-испански написано: «Feliz Día de la Victoria! Paz en el mundo! Los quiero!» Поздравление было с восторгом встречено поклонниками в России. Они отметили душевность исполнения, назвав его «потрясающим». Трагизм ситуации, воплотившийся в словах «горит и кружится планета», считают они, передан «с таким чувством», что вызывает целую бурю эмоций у благодарных слушателей.Актриса из далекого Уругвая очень популярна в России. Она много раз приезжала в страну и признавалась в своей искренней любви к ней и русским людям.