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В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

В КНР сообщили о бесперспективности украинской компании «Мотор Сич». При этом некоторое время назад власти страны считали покупку предприятия шагом для улучшения уровня национальных авиаразработок.
В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Причиной резкого изменения мнения стало успешное создание инженерами КНР двигателя, который требуется для истребителей 5-го поколения. Предположительно, выпуск нового самолета J-20 в скором времени будет завершен. Группа молодых разработчиков получила награды от правительства страны за создание фюзеляжа. Сами двигатели для самолётов КНР изначально были взяты у РФ. После этого в китайском авиастроении зарегистрировали резкое увеличение эффективности работы.

Наличие своего двигателя по-прежнему является проблемой из-за больших затрат топливного ресурса. Соответствующий недостаток существенно снижает радиус использования истребителя с центром в месте базирования и заправки. По этой причине КНР нуждается в проведении ряда доработок конструкции либо повышении объёма топливных баков у своих самолётов. Это приведёт к увеличению массы воздушного аппарата. При этом всего несколькими месяцами ранее эксперты выявили наличие проблемы с тягой двигателя после прихода к определённым температурным режимам. Насколько успешно удалось разрешить данную ситуацию, остаётся неизвестным, поэтому новый силовой агрегат китайской авиации требует доработок.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:09

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