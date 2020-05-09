В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
В КНР сообщили о бесперспективности украинской компании «Мотор Сич». При этом некоторое время назад власти страны считали покупку предприятия шагом для улучшения уровня национальных авиаразработок.
Причиной резкого изменения мнения стало успешное создание инженерами КНР двигателя, который требуется для истребителей 5-го поколения. Предположительно, выпуск нового самолета J-20 в скором времени будет завершен. Группа молодых разработчиков получила награды от правительства страны за создание фюзеляжа. Сами двигатели для самолётов КНР изначально были взяты у РФ. После этого в китайском авиастроении зарегистрировали резкое увеличение эффективности работы.
Наличие своего двигателя по-прежнему является проблемой из-за больших затрат топливного ресурса. Соответствующий недостаток существенно снижает радиус использования истребителя с центром в месте базирования и заправки. По этой причине КНР нуждается в проведении ряда доработок конструкции либо повышении объёма топливных баков у своих самолётов. Это приведёт к увеличению массы воздушного аппарата. При этом всего несколькими месяцами ранее эксперты выявили наличие проблемы с тягой двигателя после прихода к определённым температурным режимам. Насколько успешно удалось разрешить данную ситуацию, остаётся неизвестным, поэтому новый силовой агрегат китайской авиации требует доработок.
Причиной резкого изменения мнения стало успешное создание инженерами КНР двигателя, который требуется для истребителей 5-го поколения. Предположительно, выпуск нового самолета J-20 в скором времени будет завершен. Группа молодых разработчиков получила награды от правительства страны за создание фюзеляжа. Сами двигатели для самолётов КНР изначально были взяты у РФ. После этого в китайском авиастроении зарегистрировали резкое увеличение эффективности работы.
Наличие своего двигателя по-прежнему является проблемой из-за больших затрат топливного ресурса. Соответствующий недостаток существенно снижает радиус использования истребителя с центром в месте базирования и заправки. По этой причине КНР нуждается в проведении ряда доработок конструкции либо повышении объёма топливных баков у своих самолётов. Это приведёт к увеличению массы воздушного аппарата. При этом всего несколькими месяцами ранее эксперты выявили наличие проблемы с тягой двигателя после прихода к определённым температурным режимам. Насколько успешно удалось разрешить данную ситуацию, остаётся неизвестным, поэтому новый силовой агрегат китайской авиации требует доработок.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:09