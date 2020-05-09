В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»





Причиной резкого изменения мнения стало успешное создание инженерами КНР двигателя, который требуется для истребителей 5-го поколения. Предположительно, выпуск нового самолета J-20 в скором времени будет завершен. Группа молодых разработчиков получила награды от правительства страны за создание фюзеляжа. Сами двигатели для самолётов КНР изначально были взяты у РФ. После этого в китайском авиастроении зарегистрировали резкое увеличение эффективности работы.Наличие своего двигателя по-прежнему является проблемой из-за больших затрат топливного ресурса. Соответствующий недостаток существенно снижает радиус использования истребителя с центром в месте базирования и заправки. По этой причине КНР нуждается в проведении ряда доработок конструкции либо повышении объёма топливных баков у своих самолётов. Это приведёт к увеличению массы воздушного аппарата. При этом всего несколькими месяцами ранее эксперты выявили наличие проблемы с тягой двигателя после прихода к определённым температурным режимам. Насколько успешно удалось разрешить данную ситуацию, остаётся неизвестным, поэтому новый силовой агрегат китайской авиации требует доработок.