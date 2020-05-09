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Тренер Адель Пит Джерасимо раскрыл причины экстремального похудения певицы

Тренер Адель раскрыл причины ее экстремального похудения. В своем Instagram-аккаунте Пит Джерасимо отреагировал на критику “жирофобов”.

В честь дня рождения, который Адель отпраздновала 5 мая, артистка опубликовала новое фото, на котором поклонники назвали ее неузнаваемой. В частности, исполнительница стала выглядеть стройной и спортивной, потеряв около 45 кг. Некоторые хейтеры посчитали преображение знаменитости фейковым, на что решил ответить личный тренер звезды Пит Джерасимо. Его ужаснули обвинения “жирофобов”, поскольку из опыта работы с Адель он увидел, насколько она целеустремленная. Спортсмен утверждает, что певица неизменно следовала зову своего сердца и никогда не пыталась казаться другим человеком, что, по его мнению, заслуживает уважения публики.

По словам Джерасимо, после разрыва с супругом Адель начала лучше питаться и заниматься фитнесом, что отразилось на фигуре. Тренер опроверг заявления о похудении ради продвижения альбомов или становлением примера для подражания.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:05

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