В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было выявлено 10817 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по противодействию COVID-19, у 40% пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.
Ни одного нового случая заражения коронавирусом не было зафиксировано только в одном регионе России из 85. Специалисты отмечают, что ситуация с количеством коек в больницах стабильная. Часть пациентов с COVID-19 не нуждается в госпитализации, но постоянно находится под наблюдением медиков.
Общее количество зараженных в РФ на 9 мая достигло 198 тысяч человек. За период эпидемии 1,8 тысячи пациентов с коронавирусом скончались. Более 31 тысячи человек выздоровели, что подтвердили повторные тесты на COVID-19. Специалисты Минздрава сообщают о готовности России выйти на так называемое плато эпидемии, после которого должен начаться спад количества новых заболевших.
Во всех регионах РФ до 11 мая действует режим повышенной готовности с определенными ограничениями. Власти собираются начать их постепенное снятие с 12 мая, но окончательное решение будет приниматься на основе коэффициента распространения коронавируса. Также специалисты продолжат контролировать свободный коечный фонд для размещения пациентов при необходимости.
Ни одного нового случая заражения коронавирусом не было зафиксировано только в одном регионе России из 85. Специалисты отмечают, что ситуация с количеством коек в больницах стабильная. Часть пациентов с COVID-19 не нуждается в госпитализации, но постоянно находится под наблюдением медиков.
Общее количество зараженных в РФ на 9 мая достигло 198 тысяч человек. За период эпидемии 1,8 тысячи пациентов с коронавирусом скончались. Более 31 тысячи человек выздоровели, что подтвердили повторные тесты на COVID-19. Специалисты Минздрава сообщают о готовности России выйти на так называемое плато эпидемии, после которого должен начаться спад количества новых заболевших.
Во всех регионах РФ до 11 мая действует режим повышенной готовности с определенными ограничениями. Власти собираются начать их постепенное снятие с 12 мая, но окончательное решение будет приниматься на основе коэффициента распространения коронавируса. Также специалисты продолжат контролировать свободный коечный фонд для размещения пациентов при необходимости.