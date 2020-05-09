В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом





Ни одного нового случая заражения коронавирусом не было зафиксировано только в одном регионе России из 85. Специалисты отмечают, что ситуация с количеством коек в больницах стабильная. Часть пациентов с COVID-19 не нуждается в госпитализации, но постоянно находится под наблюдением медиков.Общее количество зараженных в РФ на 9 мая достигло 198 тысяч человек. За период эпидемии 1,8 тысячи пациентов с коронавирусом скончались. Более 31 тысячи человек выздоровели, что подтвердили повторные тесты на COVID-19. Специалисты Минздрава сообщают о готовности России выйти на так называемое плато эпидемии, после которого должен начаться спад количества новых заболевших.Во всех регионах РФ до 11 мая действует режим повышенной готовности с определенными ограничениями. Власти собираются начать их постепенное снятие с 12 мая, но окончательное решение будет приниматься на основе коэффициента распространения коронавируса. Также специалисты продолжат контролировать свободный коечный фонд для размещения пациентов при необходимости.