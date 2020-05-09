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Разработчики SnowRunner рассказали о тонкостях прохождения игры

Разработчики SnowRunner рассказали о тонкостях игры, указав на особенности геймплея. В первую очередь не стоит торопиться выполнять задания, так как на локации могут быть различные подсказки и полезные артефакты.

«Любимые автомобили лучше отправлять на стоянку сразу после покупки. Там их можно перемещать между локациями и даже регионами. Меню сделано таким образом, чтобы выбирать лучшее транспортное средство, подходящее под определенные условия. Если же пользователь хочет проехать путь на машине, то нужно подумать о запасах топлива», - рассказали разработчики SnowRunner.

При построении маршрута важно находить все заправочные станции, так как без топлива проехать больше расстояние не получится. При необходимости можно купить прицеп и взять с собой цистерну бензина, которую в случае неиспользования достаточно просто продать. Разработчики SnowRunner порекомендовали после прохождения миссии отдыхать, просто катаясь по локациям и изучая их.

При выборе автомобиля со стоянки лучше применять машины с полным приводом для выполнения заданий. Контакты с высоким уровнем сложности стоит оставить на конец игры. Не стоит забывать периодически ремонтировать лебедку, часто выходящую из строя в самый неожиданный момент.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:00

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