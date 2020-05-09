Эксперты рассказали, как проходило строительство метро в Москве во время войны





Во время Второй мировой войны жизнь СССР приостановилась, а на всей территории действовало военное положение. Однако это не мешало работе стратегических объектов, в число которых входил также метрополитен. Даже во время ожесточенных боев метро работало, а за годы противостояния власти открыли семь новых станций, считающихся теперь памятниками архитектуры. К началу войны метрополитен состоял из 21 станции на трех линиях, но в первые месяцы войны прокладка новых линий была экстренно заморожена.В октябре 1941 года проводилась эвакуация населения, в связи с чем руководство метрополитена приняло решение о закрытии станций, которые заминировали, обесточили и подготовили к затоплению. Однако уже вечером 16 октября движение возобновилось, а строительство снова развернули в декабре того же года. В военное время началось возведение четвертой очереди метро, к которой относилась Кольцевая линия, а всего за это время было проложено более 13 км линий и открыто семь станций. В связи с тем, что большая часть строителей отправилась на фронт, свободные места заняли женщины, освоив новые профессии. На фоне дефицита материалов на станциях вместо гравия использовался кирпичный щебень, а до пуска на линиях не предусматривалось звукоизоляции. Чтобы построить эскалаторы в осажденном Ленинграде отыскали инженеров и мастеров с опытом, чтобы отправить их в Москву.Мозаичные панно, пилоны и облицованные мрамором своды, которыми украшена станция “Новокузнецкая”, разрабатывали архитекторы Иван Таранов, а также Надежда Быкова и живописец Владимир Фролов. “Партизанскую” посвятили освободительному движению, установив скульптуры Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина.