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Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня Победы

Владимир Путин обратился к гражданам РФ у Могилы Неизвестного Солдата и поздравил их с Днем Победы. Президент подчеркнул, что юбилейная дата будет обязательно отмечена, но немного позже.
Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня Победы

Путин принес цветы к мемориалу и постоял возле него несколько минут. После этого он с трибуны заявил, что марш «Бессмертный полк» и парад на Красной площади состоятся после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Глава государства отдельно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и пожелал им долголетия и здоровья.
«Наши ветераны боролись против смерти, а мы должны всегда помнить их стойкость и единство, равняясь на них. Все праздничные мероприятия обязательно пройдут. Мы должны верить в единство, делающее нас непобедимыми. Хочу поздравить всех с праздником Великой Победы», - заявил Путин.

В текущем году парад на 9 мая, который должен был состояться в Москве, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Сегодня в более чем 40 городах России пройдут показательные вылеты военных самолетов. Также федеральные телевизионные каналы будут транслировать документальные передачи и проводить тематические эфиры, приуроченные ко Дню Победы.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:25

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