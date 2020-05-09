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Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня Победы»

Журналисты поинтересовались у российских звезд, помнят ли они случаи нестандартного празднования Дня Победы. Артисты поделились различными историями и озвучили мнение по поводу отмены «Бессмертного полка».
Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня Победы»

Однажды Лев Лещенко исполнил одноименную композицию в Алма-Ате, после чего понял, что она является «великой». Песню сочинил Давид Тухманов, взяв за основу стихи Владимира Харитонова. Когда работу не приняли на худсовете, возглавляющий станцию «Юность» Евгений Широков предложил знаменитости записать ее на радио. Однако сначала исполнитель спел композицию на своем концерте, поздравив присутствующих с наступающими Первым мая и Днем Победы. Внезапно зрители начали вставать и аплодировать, что прежде при СССР никогда не случалось. Когда Лещенко закончил петь, люди стали кричать «Браво» и плакать. Тем не менее после первого исполнения песни на ТВ ее закрыли на радио и не разрешали выступать с ней до 1975 года. В следующий раз мэтр исполнил «День Победы» на шоу в Колонном зале в честь дня милиции.

Марина Хлебникова высказала свое возмущение по поводу отмены «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Парад пройдет в режиме онлайн. Как отметила актриса, канал «Звезда» мог бы организовать патриотический марафон в честь торжества – показать фото и рассказать истории ветеранов ВОВ. Певица также поделилась запомнившимся «Днем Победы», когда в ходе концерта начался град и гроза. Тогда артистка пряталась в машине, а с ней рядом находилась одна из поклонниц. По словам Аркадия Укупника, в честь важного события он принимает участие во флешмобе Сергея Светлакова, по случаю чего записал со своим ребенком композицию «Катюша».

Наталья Сенчукова рассказала, что 9 мая ее семья смотрит фильмы про войну, в частности, «28 панфиловцев». Также звезда отметила, что против шествия «Бессмертного полка» в этом году, так как для нее важнее здоровье. По словам Иосифа Пригожина, в позапрошлом году его очень впечатлил парад ко Дню Победы. Что касается Прохора Шаляпина, он всегда работал во время торжества, а в этом году отдыхает по причине пандемии. Исполнитель вспомнил празднование в Волгограде, когда ему было 11 лет. Тогда эксперты часто находили в городе останки людей в ходе строительства многоэтажных домов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:30

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