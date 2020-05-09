Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 6 с тройной камерой
Компания LG готовит к отправке на рынок смартфона под названием Stylo 6. Модель оснащена тройным модулем камеры и управлением с помощью электронного пера.
Блогер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры устройства модели Stylo 6, однако не раскрыл детали технической информации новинки. Параметры LG Stylo 6 станут известны только после официальной презентации и выхода девайса в продажу. На экране устройства, продемонстрированного в рендере, отмечена дата 18 мая. Не исключается, что в соответствующий день пройдёт дебютный показ смартфона.
Ключевой особенностью устройства является возможность контроля за счет использования особого электронного пера, включенного в состав комплекта поставки. Характеристики экрана не уточнены. Предварительная информация позволяет предполагать, что матрица дисплея будет соответствовать формату Full HD+. В целях размещения фронтальной камеры предусмотрен каплевидный вырез в полотне дисплея. На задней части корпуса размещены сканер отпечатка пальцев и базовая камера с рядным горизонтальным расположением оптических сенсоров. Смартфон оснастят симметричным разъёмом USB Type-C, портом для подключения наушников по стандарту 3,5 мм. На боковой поверхности имеются физические клавиши управления.
Блогер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры устройства модели Stylo 6, однако не раскрыл детали технической информации новинки. Параметры LG Stylo 6 станут известны только после официальной презентации и выхода девайса в продажу. На экране устройства, продемонстрированного в рендере, отмечена дата 18 мая. Не исключается, что в соответствующий день пройдёт дебютный показ смартфона.
Ключевой особенностью устройства является возможность контроля за счет использования особого электронного пера, включенного в состав комплекта поставки. Характеристики экрана не уточнены. Предварительная информация позволяет предполагать, что матрица дисплея будет соответствовать формату Full HD+. В целях размещения фронтальной камеры предусмотрен каплевидный вырез в полотне дисплея. На задней части корпуса размещены сканер отпечатка пальцев и базовая камера с рядным горизонтальным расположением оптических сенсоров. Смартфон оснастят симметричным разъёмом USB Type-C, портом для подключения наушников по стандарту 3,5 мм. На боковой поверхности имеются физические клавиши управления.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:36