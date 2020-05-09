Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2: Bannerlord

«Геймерам теперь не придется искать нужного персонажа на карте. Для связи с игроком достаточно просто нажать кнопку вызова. Также изменилось и меню карт, которое можно настроить индивидуально. Энциклопедию игры в стилизованном виде пришлось немного переделать для создания полноценного списка контактов», - рассказали разработчики игры на портале Nexus Mods.





Разработчики сиквела Mount & Blade сообщили, что обновление затронуло не только пользовательский интерфейс, который стал адаптивным и рассчитанным на разные разрешения, но и геймплей. Мод под названием Telepathy можно скачать на всех цифровых площадках, на которых присутствует и сам основной релиз.В предыдущем моде Mount & Blade II: Bannerlord ее создатели внесли несколько изменений в меню экипировки. Модификация от конца апреля дает возможность превращать лук или арбалет в дробовик. Также в игре появилась новая броня, которая открывается после достижения определенного уровня. Релиз полной версии Mount & Blade II: Bannerlord должен состояться во второй половине текущего года.