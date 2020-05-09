«Марсельеза» и «русский Иван»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о Второй мировой войне

Во Францию война пришла уже в 1939 году, когда Эдите Пьехе было всего два года. Район страны, в котором жила семья будущей певицы часто был подвержен бомбардировкам, так как в нем были угольные шахты, используемые нацистами. Именно поэтому наибольшее количество воспоминаний артистки связано с моментами, когда она и другие жители городка пересиживали воздушные атаки под землей.Также Пьеха прекрасно запомнила тот день, когда ее учительница сказала-«Война закончилась», и разрешила детям петь ранее выученную «Марсельезу». Школьники все разом побежали на улицу и начали что есть мочи кричать гимн Франции, а идущие им на встречу взрослые плакали, не пытаясь скрывать слезы. Кроме этих трогательной истории, певица поделилась еще одной. Отчим Эдиты Пьехи спас от голодной смерти своего напарника - «русского Ивана». Мужчина каждый день брал немного еды для своего товарища, чем и помог тому протянуть до победы во Второй мировой войне.Как призналась эстрадная исполнительница, когда этот ее рассказ обнародовали советские СМИ, тот самый спасенный ее отчимом человек нашелся. Он написал благодарственное письмо, которое было впоследствии прочитано на телевидении.