В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин





Максимальный размер таможенной пошлины составит 5,7 евро за кубический сантиметр. Она будет назначаться для транспортных средств возрастом более 5 лет и с объемом двигателя от трех литров. Также собственнику машины придется оплатить НДС, НДФЛ, утилизационный сбор и акциз. Ценник транспортного средства будет выше примерно на 180%, если речь идет о машине с максимальным пробегом и объемом силового агрегата.Также в РФ могут ввести новые правила получения техпаспорта для автомобилей с правым рулем. Владельцу машины придется обратиться в ГИБДД и подать заявку на проведение проверки на соответствие правилам безопасности. При выявлении неисправностей правоохранители могут отказать в получении документа. В РФ на сегодняшний день имеются только четыре лаборатории, производящие такие исследования и выдающие сертификаты. Все они находятся во Владивостоке.Информация о том, когда новые правила в отношении праворульных транспортных средств вступят в силу, пока отсутствует. Пересмотр ряда требований по прохождению таможенного контроля может состояться во второй половине текущего года.