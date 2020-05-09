В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
В России собираются ужесточить требования к праворульным транспортным средствам, которые ввозятся из-за границы. Изменения коснутся размера таможенной пошлины, увеличенного до минимума в 1,5 евро за кубический сантиметр двигателя.
Максимальный размер таможенной пошлины составит 5,7 евро за кубический сантиметр. Она будет назначаться для транспортных средств возрастом более 5 лет и с объемом двигателя от трех литров. Также собственнику машины придется оплатить НДС, НДФЛ, утилизационный сбор и акциз. Ценник транспортного средства будет выше примерно на 180%, если речь идет о машине с максимальным пробегом и объемом силового агрегата.
Также в РФ могут ввести новые правила получения техпаспорта для автомобилей с правым рулем. Владельцу машины придется обратиться в ГИБДД и подать заявку на проведение проверки на соответствие правилам безопасности. При выявлении неисправностей правоохранители могут отказать в получении документа. В РФ на сегодняшний день имеются только четыре лаборатории, производящие такие исследования и выдающие сертификаты. Все они находятся во Владивостоке.
Информация о том, когда новые правила в отношении праворульных транспортных средств вступят в силу, пока отсутствует. Пересмотр ряда требований по прохождению таможенного контроля может состояться во второй половине текущего года.
Максимальный размер таможенной пошлины составит 5,7 евро за кубический сантиметр. Она будет назначаться для транспортных средств возрастом более 5 лет и с объемом двигателя от трех литров. Также собственнику машины придется оплатить НДС, НДФЛ, утилизационный сбор и акциз. Ценник транспортного средства будет выше примерно на 180%, если речь идет о машине с максимальным пробегом и объемом силового агрегата.
Также в РФ могут ввести новые правила получения техпаспорта для автомобилей с правым рулем. Владельцу машины придется обратиться в ГИБДД и подать заявку на проведение проверки на соответствие правилам безопасности. При выявлении неисправностей правоохранители могут отказать в получении документа. В РФ на сегодняшний день имеются только четыре лаборатории, производящие такие исследования и выдающие сертификаты. Все они находятся во Владивостоке.
Информация о том, когда новые правила в отношении праворульных транспортных средств вступят в силу, пока отсутствует. Пересмотр ряда требований по прохождению таможенного контроля может состояться во второй половине текущего года.