АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной войны

В Росстате провели подсчет и озвучили итоговые цифры потерь РСФСР после Великой Отечественной войны. В результате специалисты службы назвали значительно большую цифру, чем рассматривалось ранее, с учетом только погибших в период с 1941 по 1945.

В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной войны


По данным Росстата, при условии отсутствия такого исторического события, как ВОВ, население РСФСР, составляющее в начале 1941 года 111 млн человек, вместо сокращения до 97,6 млн, получило бы общий прирост порядка 6,4 млн. В службе уточнили, что расчет проводился с условием сохранения естественного прироста населения, как в 1940 году.

По информации, предоставленной к ознакомлению во втором издании сборника статистических данных в период ВОВ, количество детей в возрасте до 4-х лет уменьшилось с 14 млн до 6,8 млн. Кроме того, количество мужчин (20 49 лет) снизилось с 21,7 млн до 15,6 млн человек. Потери среди женского населения составило порядка 847 тыс. чел. Согласно историческим хроникам, общие потери СССР в период Второй мировой войны составили 26,6 миллионов граждан, погибших как в результате боевых действий, так и из-за голода, болезней, карательных акций, а также умерших в концлагерях.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения…
«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от…
Эксперты рассказали, как проходило строительство метро в Москве во время…
Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 6 с тройной…
Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня…
Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня…
Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2:…
Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих…
«Марсельеза» и «русский Иван»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о Второй мировой…
В России ужесточат требования к ввозу праворульных…
В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной…
«Пусть сбудутся все твои мечты!»: Костенко трогательно поздравила маму с…
Еврокомиссия поддерживает продление запрета на въезд иностранцев в страны…
Анастасия Костенко назвала «дышащими существами» высмеивающих чужих детей…
Нестор Шуфрич призвал отменить на Украине запрет на георгиевскую…
Юрий Лоза об оформлении цифровых пропусков: «И ради чего я их…
США назвали условие для продления договора…
В лесах Эквадора замечен необычный паук, чья голова напоминает…
Любовь Успенская выгнала племянника из дома, обвинив его в…
В Госдуме готовят поправки в закон по компенсации ветеранам при оплате…
«Маленькая завитушечка»: Поклонники оценили фото Лизы Галкиной в полтора…
Ученые назвали страны, где скоро станет невозможно жить из-за…
Историк Юрий Куртов рассказал о недооцененном вкладе женщин в победу во время Второй мировой…
Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках после смерти…
Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в…
Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто…
Ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом при…
Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие…
Просмотреть все новости