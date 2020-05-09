В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной войны





По данным Росстата, при условии отсутствия такого исторического события, как ВОВ, население РСФСР, составляющее в начале 1941 года 111 млн человек, вместо сокращения до 97,6 млн, получило бы общий прирост порядка 6,4 млн. В службе уточнили, что расчет проводился с условием сохранения естественного прироста населения, как в 1940 году.По информации, предоставленной к ознакомлению во втором издании сборника статистических данных в период ВОВ, количество детей в возрасте до 4-х лет уменьшилось с 14 млн до 6,8 млн. Кроме того, количество мужчин (20 49 лет) снизилось с 21,7 млн до 15,6 млн человек. Потери среди женского населения составило порядка 847 тыс. чел. Согласно историческим хроникам, общие потери СССР в период Второй мировой войны составили 26,6 миллионов граждан, погибших как в результате боевых действий, так и из-за голода, болезней, карательных акций, а также умерших в концлагерях.