Еврокомиссия поддерживает продление запрета на въезд иностранцев в страны ЕС





По мнению экспертов, представляющих Еврокомиссию, снятие ограничений по передвижению между ЕС и другими странами должно произойти лишь после того, как возобновится работа транспортной системы внутри. Отмечается, что наиболее безопасным сроком для начала смягчения мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, стала середина июня.​В заявлении обращают внимание на то, что некоторые страны ЕС и ассоциированные с Шенгеном государства уже начали смягчать меры по борьбе. Однако в Еврокомиссии отмечают, что ситуация во всем мире остается нестабильной, поэтому с открытием границ следует повременить, чтобы не спровоцировать новую волну заражения. Как известно, с середины марта пересекать границу разрешается только гражданам с видом на жительство или долгосрочной визой, а также в случае похорон или судебной повестки.