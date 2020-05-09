Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих пирамид
Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта, благодаря чему получили понимание уровня знаний зодчих пирамид. Ученые разобрали ключевые элементы терминологии, которая использовалась тысячелетия назад.
Специалисты выяснили, что египтяне представляли мир несколько иначе, чем считалось ранее. В их понимании небо было железной ёмкостью округлой формы, в которой находится вода. В соответствии с убеждениями жителей древности, жидкость могла случайно проливаться из ёмкости. Это соответствовало дождю.
Другим случаем рассматривалось падение кусочков железа от ёмкости. Таким образом идентифицировали найденный в метеоритах металл. Иные детали расшифрованного текста представят широкой общественности позднее. Пока ведётся дополнительная проверка для исключения ошибок при переводе.
Специалисты выяснили, что египтяне представляли мир несколько иначе, чем считалось ранее. В их понимании небо было железной ёмкостью округлой формы, в которой находится вода. В соответствии с убеждениями жителей древности, жидкость могла случайно проливаться из ёмкости. Это соответствовало дождю.
Другим случаем рассматривалось падение кусочков железа от ёмкости. Таким образом идентифицировали найденный в метеоритах металл. Иные детали расшифрованного текста представят широкой общественности позднее. Пока ведётся дополнительная проверка для исключения ошибок при переводе.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:17