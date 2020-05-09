Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих пирамид





Специалисты выяснили, что египтяне представляли мир несколько иначе, чем считалось ранее. В их понимании небо было железной ёмкостью округлой формы, в которой находится вода. В соответствии с убеждениями жителей древности, жидкость могла случайно проливаться из ёмкости. Это соответствовало дождю.Другим случаем рассматривалось падение кусочков железа от ёмкости. Таким образом идентифицировали найденный в метеоритах металл. Иные детали расшифрованного текста представят широкой общественности позднее. Пока ведётся дополнительная проверка для исключения ошибок при переводе.