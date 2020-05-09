Нестор Шуфрич призвал отменить на Украине запрет на георгиевскую ленту
Нестор Шуфрич, представляющий украинскую “Оппозиционную платформу – За жизнь”, предложил отменить действующий в стране запрет на георгиевскую ленту. Законопроект, затрагивающий данный вопрос, был опубликован на портале парламента Украины.
Нестор Шуфрич выступил за то, чтобы признать вышеупомянутое ограничение устаревшим. В частности, представители оппозиционного движения настаивают на необходимости снять административное наказание за использование данного атрибута. Как известно, в стране до сих пор действуют ограничения на “производство и пропаганду” данного символа победы.
Как сообщается на онлайн-портале парламента, законопроект авторства Шуфрича был зарегистрирован в Раде 8 мая. В настоящий период времени документ находится на рассмотрении руководства.
Нестор Шуфрич выступил за то, чтобы признать вышеупомянутое ограничение устаревшим. В частности, представители оппозиционного движения настаивают на необходимости снять административное наказание за использование данного атрибута. Как известно, в стране до сих пор действуют ограничения на “производство и пропаганду” данного символа победы.
Как сообщается на онлайн-портале парламента, законопроект авторства Шуфрича был зарегистрирован в Раде 8 мая. В настоящий период времени документ находится на рассмотрении руководства.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:41