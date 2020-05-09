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«Пусть сбудутся все твои мечты!»: Костенко трогательно поздравила маму с 45-летием

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко трогательно поздравила свою маму с 45-летием. Кроме слов благодарности, она отметила чувство гордости за самого дорогого человека на земле.
«Пусть сбудутся все твои мечты!»: Костенко трогательно поздравила маму с 45-летием

Называя родительницу «моя справедливая и понимающая женщина», Костенко подчеркивает то взаимопонимание, которое существует в их отношениях. К сожалению, отмечает модель, не все её знакомые могут рассказать об этом. Недавно родившая вторую дочку супруга известного спортсмена счастлива от воспоминаний о том, что в этот ответственный момент рядом была мама. Поддержка опытного и любящего человека так много значила для знаменитости всегда, но в это время особенно была нужна. Доверие было полным, ведь после старшей дочери Виктория Щербакова родила еще троих малышей.

Снимок из родильного зала Анастасия Костенко показала своим поклонникам. Школьный психолог сумела вырастить дружных и ответственных детей. Став сама мамой, успешная модель полностью погрузилась в заботу о семье, ведь примером для неё всегда была и есть её родительница, а теперь уже и бабушка двух замечательных внучек Миланы и Евы.

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Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 11:00

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