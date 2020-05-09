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Юрий Лоза об оформлении цифровых пропусков: «И ради чего я их делал?»

Юрий Лоза пожаловался на то, что зря занимался оформлением цифровых пропусков из-за режима карантина. Соответствующую публикацию артист разместил в Facebook.
Юрий Лоза об оформлении цифровых пропусков: «И ради чего я их делал?»

По словам знаменитости, правоохранительные органы в настоящее время также соблюдают самоизоляцию, как и остальные жители России, в связи с чем наличие удостоверений никто не проверяет. Юрий Лоза высказал свое негодование, поскольку не понимает, для чего было нужно вводить обязательное оформление этих пропусков. Певец рассказал, как в течение 4-х часов вместе с супругой ездил на машине, покупая продукты питания и отвозя их на дачу. За это время пара встретила только один полицейский пост, который почти никого не останавливал для проверки наличия документа.

В комментариях под постом Лозы подписчики поинтересовались, являются ли его слова призывом к ужесточению мер. При этом один из юзеров написал, что удостоверения проверяются видеокамерами, расставленными по маршруту, поэтому полиции этим заниматься не нужно. Другие фолловеры пошутили, что музыкант «соскучился» по общению со стражами порядка.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:36

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