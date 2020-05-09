Анастасия Костенко назвала «дышащими существами» высмеивающих чужих детей людей

Супруга Дмитрия Тарасова, как и многие другие известные и не очень молодые мамы, столкнулась с критикой в адрес детей в Сети. Костенко призналась, что в течение нескольких месяцев малыши ее коллеги и подруги подверглись травле в соцсетях, и это ее просто шокировало. По словам модели, подобное поведение взрослого человека по отношению к ребенку просто недопустимо и ему нет оправдания.Анастасия Костенко даже признала, что не может назвать такого рода хейтеров взрослыми людьми, так как считает их просто «дышащими существами», не заслуживающими уважения. Что же больше всего огорчило мать двоих детей, так это то, что большинство осуждающих и высмеивающих «внешние и внутренние данные» малышей – женщины. Модель призвала таких преисполненных негатива и злости особ работать над своими комплексами и не вымещать обиду на детях.Помимо этого жена футболиста в отдельную группу выделила тех, кто поддерживает грубые комментарии лайками и хвалебными подписями. В адекватности таких персонажей Костенко сомневается. Матерям, столкнувшимся с «публичной поркой» их детей в Сети, модель рекомендует не вестись на провокации и не прятать «под семью замками ребенка», удаляя все его фото с аккаунтов. По мнению молодой особы, каждый родитель имеет право делиться снимками своего чада в соцсетях и это нормальная практика, которая не должна вызывать стеснения.