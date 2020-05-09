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США назвали условие для продления договора СНВ

В США назвали условие для продления договора СНВ. Для этого России необходимо убедить Китай присоединиться к обсуждению документа о стратегических наступательных вооружениях.
США назвали условие для продления договора СНВ

По словам Маршалла Биллингсли, являющегося спецпредставителем президента США по контролю вооружения, Дональд Трамп готов продолжить ведение переговоров в трехстороннем порядке, но без Китая он окажутся бессмысленными. Даже если компромисс по продлению договора будет найден с Россией, КНР также должна выдвинуть свои условия.
«Проблемой новой версии договора является то, что в ее составлении не принимают участие китайцы. Когда мы сможем провести переговоры трехсторонней группы, разработать документ, устраивающий все три государства. Решения только России и США в данном случае ни на что не повлияют», - пояснил Биллингсли.

Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили контроль вооружения. По данным от представителя Белого дома Джадда Дира, американский президент заверил российского коллегу в том, что собирается продлить договор СНВ, но его необходимо проработать в соответствии с современными реалиями. Информация о мнении, высказанном Владимиром Путиным, пока не была обнародована.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:30

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