США назвали условие для продления договора СНВ

«Проблемой новой версии договора является то, что в ее составлении не принимают участие китайцы. Когда мы сможем провести переговоры трехсторонней группы, разработать документ, устраивающий все три государства. Решения только России и США в данном случае ни на что не повлияют», - пояснил Биллингсли.





По словам Маршалла Биллингсли, являющегося спецпредставителем президента США по контролю вооружения, Дональд Трамп готов продолжить ведение переговоров в трехстороннем порядке, но без Китая он окажутся бессмысленными. Даже если компромисс по продлению договора будет найден с Россией, КНР также должна выдвинуть свои условия.Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили контроль вооружения. По данным от представителя Белого дома Джадда Дира, американский президент заверил российского коллегу в том, что собирается продлить договор СНВ, но его необходимо проработать в соответствии с современными реалиями. Информация о мнении, высказанном Владимиром Путиным, пока не была обнародована.