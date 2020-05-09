АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Любовь Успенская выгнала племянника из дома, обвинив его в предательстве

В семье артистки назрел новый конфликт, но на этот раз он никак не связан с Татьяной Плаксиной. Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника, обвинив в предательстве.
Любовь Успенская выгнала племянника из дома, обвинив его в предательстве

Любовь Успенская приютила родственника еще в то время, когда проживала вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Наследнице певицы такое соседство категорически не нравилось, о чем она регулярно сообщала матери. По этому поводу они часто ссорились, а после к конфликту добавились и другие проблемы, что в итоге привело к прекращению каких-либо отношений между артисткой и ее дочерью.

Татьяна Плаксина вернулась к отцу в США, а Любовь Успенская продолжила делить жилплощадь с племянником Роланом. Первое время между родственниками были хорошие отношения, и певица радовалась тому, что хоть с кем-то из семьи может общаться без скандалов. Однако, как недавно оказалось, это была иллюзия.

В реальности же, Ролан продавал репортерам и поклонникам звезды шансона информацию о ее личной жизни. Узнав об этом, Успенская даже не стала устраивать скандал с выяснением причин происходящего, а просто выставила племянника на улицу. Комментировать поступок родственника, который исполнительница городских романсов восприняла как предательство, она также отказалась. В ответ на вопросы о случившемся, поступающие в телефонном режиме, артистка просто бросает трубку.

Сам же виновник произошедшего после того, как лишился крыши над головой, принял решение улететь в США. Однако из-за пандемии и связанного с этим отсутствия авиасообщения, пока ему придется отложить переезд на новое место жительства.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения…
«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от…
Эксперты рассказали, как проходило строительство метро в Москве во время…
Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 6 с тройной…
Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня…
Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня…
Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2:…
Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих…
«Марсельеза» и «русский Иван»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о Второй мировой…
В России ужесточат требования к ввозу праворульных…
В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной…
«Пусть сбудутся все твои мечты!»: Костенко трогательно поздравила маму с…
Еврокомиссия поддерживает продление запрета на въезд иностранцев в страны…
Анастасия Костенко назвала «дышащими существами» высмеивающих чужих детей…
Нестор Шуфрич призвал отменить на Украине запрет на георгиевскую…
Юрий Лоза об оформлении цифровых пропусков: «И ради чего я их…
США назвали условие для продления договора…
В лесах Эквадора замечен необычный паук, чья голова напоминает…
Любовь Успенская выгнала племянника из дома, обвинив его в…
В Госдуме готовят поправки в закон по компенсации ветеранам при оплате…
«Маленькая завитушечка»: Поклонники оценили фото Лизы Галкиной в полтора…
Ученые назвали страны, где скоро станет невозможно жить из-за…
Историк Юрий Куртов рассказал о недооцененном вкладе женщин в победу во время Второй мировой…
Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках после смерти…
Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в…
Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто…
Ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом при…
Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие…
Просмотреть все новости