Любовь Успенская выгнала племянника из дома, обвинив его в предательстве

Любовь Успенская приютила родственника еще в то время, когда проживала вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Наследнице певицы такое соседство категорически не нравилось, о чем она регулярно сообщала матери. По этому поводу они часто ссорились, а после к конфликту добавились и другие проблемы, что в итоге привело к прекращению каких-либо отношений между артисткой и ее дочерью.Татьяна Плаксина вернулась к отцу в США, а Любовь Успенская продолжила делить жилплощадь с племянником Роланом. Первое время между родственниками были хорошие отношения, и певица радовалась тому, что хоть с кем-то из семьи может общаться без скандалов. Однако, как недавно оказалось, это была иллюзия.В реальности же, Ролан продавал репортерам и поклонникам звезды шансона информацию о ее личной жизни. Узнав об этом, Успенская даже не стала устраивать скандал с выяснением причин происходящего, а просто выставила племянника на улицу. Комментировать поступок родственника, который исполнительница городских романсов восприняла как предательство, она также отказалась. В ответ на вопросы о случившемся, поступающие в телефонном режиме, артистка просто бросает трубку.Сам же виновник произошедшего после того, как лишился крыши над головой, принял решение улететь в США. Однако из-за пандемии и связанного с этим отсутствия авиасообщения, пока ему придется отложить переезд на новое место жительства.