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В лесах Эквадора замечен необычный паук, чья голова напоминает кроличью

В лесах Эквадора проживает необычный паук, голова которого напоминает кроличью. Речь идет о паукообразном существе из ряда Сенокосцев, а именно Metagryne bicolumnata, которого также называют Шпажник кролик.

Metagryne bicolumnata выглядит как черная голова кролика или собаки, которая прикреплена к телу с восемью длинными паучьими лапами. Размеры данного существа не превышают ноготь большого пальца человека, а его глаза находятся значительно ниже тех желтых точек, которые расположены под своеобразными “ушами”. Этот вид был открыт в 1959 году немецким зоологом Карлом Роуэром, но до сих пор сенокосец-кролик не был достаточно хорошо изучен. Натуралист Андреас Кей в своем Twitter предположил, что этому членистоногому нужна большая голова для отпугивания хищников, но проверка данной версии не проводилась.

Это существо не имеет ядовитых желез, поэтому оно безопасно для человека. Его рацион составляют плоские черви, нематоды, кольчатые черви и другие, что делает сенокосца-кролика санитаром леса.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:25

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