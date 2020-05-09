В Госдуме готовят поправки в закон по компенсации ветеранам при оплате ЖКХ





Закон “О ветеранах” позволяет компенсировать по меньшей мере 50% цены при расходах за жилые помещения. В состав не так давно вошли траты на общедомовые нужды, которые относились к “коммунальной” части. Неверное толкование льгот привело к тому, что некоторые управляющие компании начали применять их в свою пользу, что решили пресечь в Госдуме. В связи с этим были созданы поправки, которые призваны устранить несправедливость.Хованская отметила, что в данном законе не принималась в учет общедомовая часть суммы. При этом для тех, кто участвовал в боевых действиях, была использована другая формулировка, которая отличается от ветеранов ВОВ.