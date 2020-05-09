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«Маленькая завитушечка»: Поклонники оценили фото Лизы Галкиной в полтора года

Поклонники звездного семейства умились архивным снимком Лизы Галкиной. В Instagram появилась новая публикация ребенка в полтора года.
«Маленькая завитушечка»: Поклонники оценили фото Лизы Галкиной в полтора года

В кадре дочь Аллы Пугачевой запечатлена с белыми локонами, а на ее голове находится чепчик. Фанаты артистов часто отмечают, что их дочь растет очень красивой девочкой. Вот и на этот раз снимок Лизы Галкиной, размещенный на фанатской странице в соцсети, восхитил многих интернет-пользователей, которые засыпали наследницу Примадонны и телеведущего многочисленными комплиментами. Одни подписчики называли малышку «ангелом», другие – «лапочкой», а третьи – «куколкой».

Сейчас дочери знаменитостей и ее брату Гарри по 6 лет. Этой осенью дети певицы пойдут в первый класс, а пока что они занимаются уроками с преподавателями. Во время карантина Галкин и его супруга всесторонне развивают ребят и играют с ними. Для своих лет наследники шоумена неплохо владеют французским. Также они посещают творческие кружки и спортивные секции.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:09

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