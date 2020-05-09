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Ученые назвали страны, где скоро станет невозможно жить из-за климата

Ученые из Великобритании и США назвали государства, где в скором времени невозможно станет жить из-за условий климата. Эксперты составили интерактивную карту Земли, нанеся показатели температуры и влажности, которые оказывают нагрузку на организм людей.

Ученые назвали страны, где скоро станет невозможно жить из-за климата


Выяснилось, что на нашей планете существуют места, где невозможно жить. Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Science Advances, а интерактивная карта доступна в Сети.

Представители университета Лафборо и их коллеги из Колумбийского университета изучили информацию более 7800 метеостанций, которые расположены по всей планете. Оказалось, что на Земле много точек, в которых параметры превышают допустимые нормы выживаемости человека. Научные исследования говорят о том, что комбинации влажности и запредельно высоких температур могут быть фатальными для жизни. По словам одного из авторов исследования Колина Рэймонда, под угрозой находятся Азия, Австралия, Северная и Южная Америка и Африка. Точек с экстремальными климатическими условиями много на побережьях Мексиканского и Персидского заливов, а также на берегах Индийского океана.

Влияние влажности и жары ученые измеряют по шкале, названной «мокрая колба». Согласно проведенным исследованиям, даже люди в отличной физической форме не могут работать при 32 градусах, пребывая на открытом воздухе. В некоторых городах Персидского залива достигается пик в 35 градусов, который эксперты называют пределом выживаемости людей.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:07

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