АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках после смерти матери

Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках, которые начали появляться в ее жизни после смерти матери. Одно из таких тайных посланий даже спасло экс-участнице «Дома-2» жизнь.
Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках после смерти матери

Однажды из-за сильной усталости Ирина Агибалова задремала за рулем. В этот момент внезапно в машине заиграла музыка, что, по словам знаменитости, не могло произойти само собой. Блогер уверена – это мать с того света таким образом уберегла ее от верной гибели.

Также были и другие моменты, вроде ощущения объятий родного человека. По словам Агибаловой, как-то раз перед сном она думала о том, как сильно хочет вновь увидеть мать. Именно в этот момент экс-участница «Дома-2» отчетливо почувствовала прикосновение. Женщина посчитала это знаком того, что она до сих пор находится под покровительством родительницы, пусть той уже и нет рядом.

Мать Ирины Агибаловой умерла летом прошлого года. Женщина не перенесла второго инфаркта и скончалась в возрасте 82-х лет. Это стало личной трагедией для ее дочери, которая длительное время не могла смириться с произошедшим. Только недавно блогер начала приходить в себя, но и теперь, просматривая фото родительницы, она не может сдержать слез.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в…
Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто…
Ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом при…
Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие…
В Дании археологи раскопали “минное поле” возрастом почти 2000…
Врач-ревматолог Алена Загребнева перечислила альтернативные способы лечения…
Обнаружено древнейшее европейское пиво возрастом 6000…
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках 1945…
Филипп Киркоров и его отец приготовили подарок для ветеранов в честь Дня…
ВОЗ запустит приложение для быстрой диагностики коронавируса по…
Гоген Солнцев запретил супруге выходить из дома без…
Кандидат химических наук Фролов рассказал, как правильно обеззараживать…
Губернатор Московской области Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие…
Учёные оснастили дроны навыками комаров для полетов…
Экипаж МКС обратился с видеопоздравлением к ветеранам в честь Дня…
«Не надо перекраивать мои слова»: Валентина Титова опровергла слухи о жизни в…
Учредитель фонда помощи "Вера" Анна Федермессер доставлена в больницу с…
Ксения Бородина почувствовала себя «динозавром» после общения с молодым участником…
Доктор Мясников поздравил россиян с 75-летием Победы словами Евпатия…
Петров о подарке к 25-летию Милославской: «Давно решили – хотим взять…
Эксперты рассказали об опасности досрочного погашения…
Наталья Водянова, Максим Галкин и Игорь Николаев рассказали о прошедших через войну…
Доктор Александр Мясников опроверг сведения о денежных вознаграждениях за…
У экс-солиста группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина родился второй…
Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию…
Наталья Штурм продемонстрировала свои «девчачьи радости» в период…
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с 75-летием Дня…
Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь…
Просмотреть все новости