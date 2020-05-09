Ирина Агибалова рассказала о мистических знаках после смерти матери

Однажды из-за сильной усталости Ирина Агибалова задремала за рулем. В этот момент внезапно в машине заиграла музыка, что, по словам знаменитости, не могло произойти само собой. Блогер уверена – это мать с того света таким образом уберегла ее от верной гибели.Также были и другие моменты, вроде ощущения объятий родного человека. По словам Агибаловой, как-то раз перед сном она думала о том, как сильно хочет вновь увидеть мать. Именно в этот момент экс-участница «Дома-2» отчетливо почувствовала прикосновение. Женщина посчитала это знаком того, что она до сих пор находится под покровительством родительницы, пусть той уже и нет рядом.Мать Ирины Агибаловой умерла летом прошлого года. Женщина не перенесла второго инфаркта и скончалась в возрасте 82-х лет. Это стало личной трагедией для ее дочери, которая длительное время не могла смириться с произошедшим. Только недавно блогер начала приходить в себя, но и теперь, просматривая фото родительницы, она не может сдержать слез.