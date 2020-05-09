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Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в ВОВ

Составлен список техники, которая принесла СССР победу в ВОВ. Учитывались не только танки, но и стрелковое оружие, авиация, транспорт.

В списке авиации эксперты отметили У-2, получивший прозвище «Кукурузник». Самолёт использовался для ночной бомбардировки. Техника была создана до ВОВ и первоначально применялась в сельхозработах. Многоцелевой биплан прославился благодаря «ночным ведьмам». Это прозвище дали 46-му Таманскому авиаполку, в состав которого входили только женщины.

Самым массовым самолётом СССР стал Ил-2. За время военных действий он использовался как главная ударная сила авиации. На родине он был известен как «Горбатый», а среди немцев – как «черная смерть». Истребитель ЛА-5 создали во второй половине 1942 года. За время ВОВ было несколько версий боевого самолёта, которые применялись для исполнения различных задач.

Ряд транспортных средств отмечен высокой эффективностью во время использования на поле боя. Открывает список всем известная «Катюша». Модель БМ-13 была создана и протестирована весной 1941 г. В конструкции применялись реактивные минометы, установленные на модель авто ЗИС-6. Несколько позднее появилось знаменитое прозвище. В отличие от армии СССР немецкие солдаты не использовали слово «Катюша», предпочитая называть технику «сталинским органом». Причиной был особый звук, появляющийся при боевой готовности направляющих. Сходство залпов со звучанием органа вызвало особые ассоциации у врагов.

Также важно отметить модель ГАЗ-АА. Грузовик, известный как «полуторка», создавался как клон Ford АА. Конструкция отличалась простотой в сборке и неприхотливостью в эксплуатации. В качестве топлива можно было использовать бензин низкого качества, керосин и лигроин.

В списке стрелкового оружия стоит отметить ПТРС и ПТРД. Эти противотанковые ружья, изготовленные по системе Симонова и Дегтярева оказали огромную помощь в противостоянии танкам лёгкой и средней категории на вооружении у противника. Такое оружие носило прозвище «бронебойщик». Помимо этого, стоит отметить винтовку Мосина, которая также известна как «трехлинейка». В начале ВОВ она была основным оружием армии СССР и выпускалась в 4-х типах сборки: казачьей, пехотной, драгунской, а также в версии карабина.

Среди пистолетов особо выделяется «Папаша». Такое прозвище пошло от аббревиатуры полного названия Пистолета-пулемета Шпагина. В 1941-м у военных СССР имелся ППШ версии того же года сборки. У оружия имелась высокая скорострельность, что достигалось благодаря энергии отдачи свободного затвора. Пистолет-пулемет имел возможность одиночных выстрелов и атаки очередью.
Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в ВОВ

Многие знают танк модели Т-34. Он был создан на Харьковском заводе №183 и был наиболее массовым продуктом на время ВОВ. Эта техника оказала значительное влияние на ход военных действий, внесла большой вклад во время сражения на Курской Дуге, а затем и при штурме Берлина. Модель ИС-2 получила имя от инициалов Иосифа Сталина и производилась в СССР до 1953. Танк использовался для противостояния немецким «Пантере» и «Тигру». В какой-то момент от Гитлера была передана особая директива, согласно которой запрещалось вступать в прямое сражение с танками ИС-2. Техника использовалась для штурма городов.

Танк КВ-1 получил имя Климента Ворошилова. В 1940-м инженеры ленинградского Кировского завода ввели модель в серийную сборку. Впоследствии у него появилось развитие в виде КВ-2, использовавшееся для ликвидации ДОТ противника и противостояния бронетанковым объектам.

Среди артиллерии список открывает ЗИС-3. Эта пушка стала использоваться с начала 1942 года и представляла собой самый массовый продукт в категории. При относительно небольшой массе, имелась возможность передвижения за счет усилий членов боевого расчета. Пушка «Сорокопятка» получила своё название от калибра 45 мм и использовалась как противотанковое орудие. Она была создана в 1937 году, была ключевым орудием в начале ВОВ. Пушка могла пробивать броню толщиной до 43 мм на дистанции в 0,5 км. Её скорострельность ограничивалась показателем 15-20 атак за минуту.

Гаубица 203 мм версии Б-4 имела калибр 203,2 мм. Финны во время военных действий называли оружие «кувалдой Сталина». Члены командования СССР использовали гаубицу для ликвидации бронированной техники противника. Поражающая сила оказалась достаточной для ликвидации тяжело бронированного танка, сообщает nation-news.ru.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:54

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