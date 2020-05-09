Историк Юрий Куртов рассказал о недооцененном вкладе женщин в победу во время Второй мировой войны
Историк Юрий Куртов обратил внимание на недооцененный вклад женщин в победу ВОВ. Эксперт напомнил, что в тылу и на фронте представительницам прекрасного пола пришлось работать в исконно мужских профессиях.
Юрий Кнутов занимает пост директора музея войск ПВО в поселке Заря, а в недавнем интервью он напомнил, что более высокие посты чаще занимали мужчины, поскольку командирам приходилось являться на эмоциональные и бурные совещания. По его словам, в прошлом считалось, что девушкам не место на таких мероприятиях, но их брали в мужские профессии, а также создавали целые женские истребительные полки.
Гражданки были танкистами, летчицами-истребительницами, а также трактористками. При этом в военные годы им приходилось работать гораздо усерднее, например, на полях за сутки могли выполнить двухдневную норму. В войсках противовоздушной обороны многие женщины стали испытателями по окончанию военных действий. По мнению Куртова, в Красной армии количество выздоровевших солдат было гораздо выше, чем в Вермахте, что говорит о серьезном отношении к своему делу в лазаретах.
Историк напомнил о вкладе Нины Соколовой во время блокады Ленинграда. Эта женщина-водолаз несколько раз прошла по дну Ладожского озера, чтобы проложить трубопровод, имея 50-килограммовый водолазный костюм. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".
Юрий Кнутов занимает пост директора музея войск ПВО в поселке Заря, а в недавнем интервью он напомнил, что более высокие посты чаще занимали мужчины, поскольку командирам приходилось являться на эмоциональные и бурные совещания. По его словам, в прошлом считалось, что девушкам не место на таких мероприятиях, но их брали в мужские профессии, а также создавали целые женские истребительные полки.
Гражданки были танкистами, летчицами-истребительницами, а также трактористками. При этом в военные годы им приходилось работать гораздо усерднее, например, на полях за сутки могли выполнить двухдневную норму. В войсках противовоздушной обороны многие женщины стали испытателями по окончанию военных действий. По мнению Куртова, в Красной армии количество выздоровевших солдат было гораздо выше, чем в Вермахте, что говорит о серьезном отношении к своему делу в лазаретах.
Историк напомнил о вкладе Нины Соколовой во время блокады Ленинграда. Эта женщина-водолаз несколько раз прошла по дну Ладожского озера, чтобы проложить трубопровод, имея 50-килограммовый водолазный костюм. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04