Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто рядом»

Ольга Бузова призналась, что к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне она решила вспомнить о своих предках, принимавших участие в битвах. Принявшись писать историю о родственниках, артистка испытала «чувство гордости и скорби», а также признала одну очевидную истину - «ветераны - больше, чем герои». Также в этот важный день звезда эстрады призвала своих фанатов подумать о цене, которую заплатили деды и прадеды за будущее своих потомков, и почтить их подвиг.Кроме того, Ольга Бузова не ограничилась только теплыми словами в адрес ветеранов. Певица и ее команда также решили поддержать героев Великой Отечественной войны материально – снабдив их продовольственным набором на месяц. Это, по мнению звезды, в данный момент лучшее, что можно сделать для пожилых людей. Наличие продуктов позволит пенсионерам избежать необходимости посещать магазины, где велика вероятность подхватить коронавирус, а он, как известно, особенно опасен для находящихся в группе риска.