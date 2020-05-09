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75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
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Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто рядом»

Ольга Бузова призвала поклонников не забывать о подвиге дедов и прадедов и почтить их память в День победы. Кроме того, по мнению певицы, 9 мая – это прекрасный повод вспомнить «тех, кого нет уже с нами», и начать больше ценить тех, кто рядом.
Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто рядом»

Ольга Бузова призналась, что к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне она решила вспомнить о своих предках, принимавших участие в битвах. Принявшись писать историю о родственниках, артистка испытала «чувство гордости и скорби», а также признала одну очевидную истину - «ветераны - больше, чем герои». Также в этот важный день звезда эстрады призвала своих фанатов подумать о цене, которую заплатили деды и прадеды за будущее своих потомков, и почтить их подвиг.

Кроме того, Ольга Бузова не ограничилась только теплыми словами в адрес ветеранов. Певица и ее команда также решили поддержать героев Великой Отечественной войны материально – снабдив их продовольственным набором на месяц. Это, по мнению звезды, в данный момент лучшее, что можно сделать для пожилых людей. Наличие продуктов позволит пенсионерам избежать необходимости посещать магазины, где велика вероятность подхватить коронавирус, а он, как известно, особенно опасен для находящихся в группе риска.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:48

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