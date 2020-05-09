Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие фашизма

«Еще до начала Великой Отечественной войны начали появляться фильмы о том, что такое фашизм. Тогда некоторые из них представляли собой пропаганду от гитлеровской Германии. СССР и страны, которые позднее стали союзниками, заостряли внимание на проблеме, но не делали на ней акцент до 1941 года», - рассказал историк.





По словам Фомина, особое внимание общественности привлекло советское документальное кино, в котором детально показывались все ужасы фашизма. Также была выпущена лента о разгроме немецких войск под Москвой. Картина послужила толчком для народа, который увидел противодействие союзных стран и фашистской Германии.Документальный фильм о взятии Москвы получил первый в истории советского кино «Оскар» в 1943 году. По мнению Фомина, подобные ленты носили просветительский характер, так как в них не были расставлены пропагандистские акценты. Сейчас сохранились некоторые рецензии от западных изданий, которые называли фильм «учебником по документалистики от советских режиссеров».