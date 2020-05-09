Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие фашизма
Историк кино Иван Фомин рассказал о влиянии советских военных фильмов на мировое восприятие фашизма. Благодаря тому, что многие актеры из СССР тех времен прошли через Великую Отечественную войну, их образы в лентах выглядели максимально достоверно и органично.
По словам Фомина, особое внимание общественности привлекло советское документальное кино, в котором детально показывались все ужасы фашизма. Также была выпущена лента о разгроме немецких войск под Москвой. Картина послужила толчком для народа, который увидел противодействие союзных стран и фашистской Германии.
Документальный фильм о взятии Москвы получил первый в истории советского кино «Оскар» в 1943 году. По мнению Фомина, подобные ленты носили просветительский характер, так как в них не были расставлены пропагандистские акценты. Сейчас сохранились некоторые рецензии от западных изданий, которые называли фильм «учебником по документалистики от советских режиссеров».
«Еще до начала Великой Отечественной войны начали появляться фильмы о том, что такое фашизм. Тогда некоторые из них представляли собой пропаганду от гитлеровской Германии. СССР и страны, которые позднее стали союзниками, заостряли внимание на проблеме, но не делали на ней акцент до 1941 года», - рассказал историк.
По словам Фомина, особое внимание общественности привлекло советское документальное кино, в котором детально показывались все ужасы фашизма. Также была выпущена лента о разгроме немецких войск под Москвой. Картина послужила толчком для народа, который увидел противодействие союзных стран и фашистской Германии.
Документальный фильм о взятии Москвы получил первый в истории советского кино «Оскар» в 1943 году. По мнению Фомина, подобные ленты носили просветительский характер, так как в них не были расставлены пропагандистские акценты. Сейчас сохранились некоторые рецензии от западных изданий, которые называли фильм «учебником по документалистики от советских режиссеров».
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:36