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Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие фашизма

Историк кино Иван Фомин рассказал о влиянии советских военных фильмов на мировое восприятие фашизма. Благодаря тому, что многие актеры из СССР тех времен прошли через Великую Отечественную войну, их образы в лентах выглядели максимально достоверно и органично.
Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие фашизма

«Еще до начала Великой Отечественной войны начали появляться фильмы о том, что такое фашизм. Тогда некоторые из них представляли собой пропаганду от гитлеровской Германии. СССР и страны, которые позднее стали союзниками, заостряли внимание на проблеме, но не делали на ней акцент до 1941 года», - рассказал историк.

По словам Фомина, особое внимание общественности привлекло советское документальное кино, в котором детально показывались все ужасы фашизма. Также была выпущена лента о разгроме немецких войск под Москвой. Картина послужила толчком для народа, который увидел противодействие союзных стран и фашистской Германии.

Документальный фильм о взятии Москвы получил первый в истории советского кино «Оскар» в 1943 году. По мнению Фомина, подобные ленты носили просветительский характер, так как в них не были расставлены пропагандистские акценты. Сейчас сохранились некоторые рецензии от западных изданий, которые называли фильм «учебником по документалистики от советских режиссеров».

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:36

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