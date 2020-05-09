В Дании археологи раскопали “минное поле” возрастом почти 2000 лет





В связи с пандемией коронавируса запланированные раскопки не удалось провести в обычном формате, поэтому процесс был показан в онлайн-режиме. В частности, музей транслировал запись с места события, а также сотрудники давали комментарии происходящему. Эксперты предположили, что оборонительная линия в Редбюхвене, которой около 2000 лет, создана из-за риска столкновения двух армий. Это место находится на юге острова Лолланд, поэтому автор исследования Бернар Маг предположил, что для армии захватчиков были расположены ловушки в виде рва, шириной около 15 метров. В нем защитники города вырыли множество ям, в которых острием вверх расположили деревянные колья.Несмотря на то, что колья ученым обнаружить не удалось, ямы со следами от них сохранились. Археологи отметили хорошее расположение рва между двумя болотами, которые не позволили захватчикам его обойти.