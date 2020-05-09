Врач-ревматолог Алена Загребнева перечислила альтернативные способы лечения коронавируса





Специалист отмечает, что все схемы действий, касающихся лечения пациентов, обсуждаются на консилиумах, поэтому в части случаев оказывается целенаправленная помощь. Такое лечение нацелено на снижение активности агрессивной иммунной системой, а чаще всего ее назначают ревматологическим больным.В больнице применяют плазму вылечившихся пациентов, но данный способ не зарекомендовал себя как эффективный, в связи с чем медики выясняют, на каком из этапов требуется ее вводить. Это средство может стать успешным, если врачи выяснят верные шаги для его применения. Однако Загребнева отметила, что главными лекарственными компонентами становятся медицинские препараты, а плазма является лишь вспомогательным средством.Загребнева указала, что в ГЦБ №52 ведут свою деятельность аллерголог, ревматолог, присутствует нефролог и коагулопатолог, которые занимают посты главных специалистов. Больница стала первой, где начали работу с препаратами, ориентированными на обеспечение лечения ревматологических пациентов.