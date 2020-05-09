Ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом при купании





Специалисты считают, что содержащаяся в морской воде соль будет способствовать деактивации SARS-CoV-2. В бассейнах и СПА-салонах такую роль сыграют дезинфицирующие средства. Сауны и бани обезопасит высокий температурный режим, так как свыше 60 градусов коронавирус не выдерживает.Купание в пресноводных водоемах, независимо от их вида, по мнению специалистов, является более опасным в связи с благоприятными условиями для его выживаемости. В этом случае необходимо помнить о мерах предосторожности. Пребывание на самом пляже связано с определенными рисками при нарушении правил дистанцирования. Вероятность заражения на морском побережье снижается в значительной степени в жаркую погоду. Информация специалистов Johns Hopkins University о подтвержденной у свыше 4-х миллионов человек коронавирусной инфекции вызывает необходимость четко выполнять правила безопасности, сообщает riafan.ru.