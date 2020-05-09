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Обнаружено древнейшее европейское пиво возрастом 6000 лет

Австрийские ученые нашли древнее европейское пиво, возраст которого составляет 6 тысяч лет. По словам специалистов, в процессе его варения использовались спирт и крахмал.
Обнаружено древнейшее европейское пиво возрастом 6000 лет

Первые следы смесей с использованием пророщенных семян злаковых растений были обнаружены в Египте, Ираке и Израиле. Несколько лет назад ученые нашли пивоварню возрастом в 13 тысяч лет. Она представляла собой систему сосудов, соединенных между собой трубками. По словам специалистов, технология пивоварения в Европе немного отличалась от стран Азии и Африки.
«В процессе проращивания использовалась так называемая карбонизация, достигаемая при помощи специальных сосудов из металла. В Египте для пивоварения могли применять даже керамику, но она не приносила такого результата. Жители Европы предпочитали более прочные материалы, оказывающие воздействие на химические процессы во время брожения. Сосуды для пивоварения были найдены в Швейцарии и Германии на местах неолитических стоянок», - рассказали специалисты.

Ученые попытались повторить рецепт приготовления древнего пива. В итоге получился напиток, который очень отдаленно напоминает современный аналог. По крепости он не уступает крепленному вину и имеет ярко выраженный привкус солода.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:19

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