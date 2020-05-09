Филипп Киркоров и его отец приготовили подарок для ветеранов в честь Дня Победы
Филипп Киркоров решил сделать подарок для ветеранов в честь Дня Победы. Поп-король вместе с отцом записал для них песню, разместив соответствующую публикацию в Instagram.
В сюжете исполнитель, находясь в студии звукозаписи, рассказал поклонникам, что готовит презент пенсионерам. По словам Филиппа Киркорова, с композицией «Алёша» у него связана своя история, поскольку в 1985 году он исполнил ее вместе с родителем. Как сказал экс-супруг Пугачевой, с этой песни «все началось» в его жизни. Во время анонса предстоящего выступления артист подчеркнул важность Дня Победы для российской страны и ее жителей. Каждый желающий сможет увидеть праздничный концерт певца на Первом канале.
В комментариях под постом знаменитости отметились многие коллеги, присоединившиеся к поздравлениям ветеранов с важным событием. Также поклонники похвалили Киркорова и его родителя за этот подарок и отметили, что с нетерпением ждут шоу.
В сюжете исполнитель, находясь в студии звукозаписи, рассказал поклонникам, что готовит презент пенсионерам. По словам Филиппа Киркорова, с композицией «Алёша» у него связана своя история, поскольку в 1985 году он исполнил ее вместе с родителем. Как сказал экс-супруг Пугачевой, с этой песни «все началось» в его жизни. Во время анонса предстоящего выступления артист подчеркнул важность Дня Победы для российской страны и ее жителей. Каждый желающий сможет увидеть праздничный концерт певца на Первом канале.
В комментариях под постом знаменитости отметились многие коллеги, присоединившиеся к поздравлениям ветеранов с важным событием. Также поклонники похвалили Киркорова и его родителя за этот подарок и отметили, что с нетерпением ждут шоу.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:11