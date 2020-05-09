Гоген Солнцев запретил супруге выходить из дома без противогаза

Гоген Солнцев продолжает эпатировать публику своими новыми образами и неординарными решениями. При этом, в качестве благодатной почвы для его преображений подходит абсолютно все. Даже из карантина по причине пандемии коронавируса шоумен умудрился извлечь немного хайпа. Так, вместо обычной медицинской маски артист решил использовать противогаз, который, судя по фото его хозяина в Instagram, выступит также и в роли аксессуара для иного рода занятий.В подписи к снимку в эпатажном образе Солнцев отметил, что пока не приобрел такое же надежное средство защиты от коронавируса для Екатерины Терешкович. Именно поэтому всей подготовкой к празднованию Дня победы артисту придется заняться самостоятельно. Бывший участник «Дома-2» планирует закупить продукты к вечернему застолью, чтобы можно было вечером с женой смотреть салют. Звезда телешоу отметил, что ни супругу, ни ее близкую подругу брать с собой в поездку в супермаркет не будет по причине их возраста. Обе дамы входят в группу риска, и без противогазов из дома Солнцев их выпускать не намерен.