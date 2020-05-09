АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Гоген Солнцев запретил супруге выходить из дома без противогаза

Гоген Солнцев сообщил поклонникам, что запретил своей супруге выходить из дома без противогаза. Себе шоумен подобное средство защиты уже приобрел, а вот 65-летней Екатерине Терешкович - еще нет, поэтому пока она обязана соблюдать карантин.
Гоген Солнцев запретил супруге выходить из дома без противогаза

Гоген Солнцев продолжает эпатировать публику своими новыми образами и неординарными решениями. При этом, в качестве благодатной почвы для его преображений подходит абсолютно все. Даже из карантина по причине пандемии коронавируса шоумен умудрился извлечь немного хайпа. Так, вместо обычной медицинской маски артист решил использовать противогаз, который, судя по фото его хозяина в Instagram, выступит также и в роли аксессуара для иного рода занятий.

В подписи к снимку в эпатажном образе Солнцев отметил, что пока не приобрел такое же надежное средство защиты от коронавируса для Екатерины Терешкович. Именно поэтому всей подготовкой к празднованию Дня победы артисту придется заняться самостоятельно. Бывший участник «Дома-2» планирует закупить продукты к вечернему застолью, чтобы можно было вечером с женой смотреть салют. Звезда телешоу отметил, что ни супругу, ни ее близкую подругу брать с собой в поездку в супермаркет не будет по причине их возраста. Обе дамы входят в группу риска, и без противогазов из дома Солнцев их выпускать не намерен.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили список военной техники СССР, которая принесла армии победу в…
Ольга Бузова: «Вспомните тех, кого нет уже с нами, и безгранично цените тех, кто…
Ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом при…
Киноисторик Иван Фомин оценил влияние советских военных фильмов на восприятие…
В Дании археологи раскопали “минное поле” возрастом почти 2000…
Врач-ревматолог Алена Загребнева перечислила альтернативные способы лечения…
Обнаружено древнейшее европейское пиво возрастом 6000…
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках 1945…
Филипп Киркоров и его отец приготовили подарок для ветеранов в честь Дня…
ВОЗ запустит приложение для быстрой диагностики коронавируса по…
Гоген Солнцев запретил супруге выходить из дома без…
Кандидат химических наук Фролов рассказал, как правильно обеззараживать…
Губернатор Московской области Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие…
Учёные оснастили дроны навыками комаров для полетов…
Экипаж МКС обратился с видеопоздравлением к ветеранам в честь Дня…
«Не надо перекраивать мои слова»: Валентина Титова опровергла слухи о жизни в…
Учредитель фонда помощи "Вера" Анна Федермессер доставлена в больницу с…
Ксения Бородина почувствовала себя «динозавром» после общения с молодым участником…
Доктор Мясников поздравил россиян с 75-летием Победы словами Евпатия…
Петров о подарке к 25-летию Милославской: «Давно решили – хотим взять…
Эксперты рассказали об опасности досрочного погашения…
Наталья Водянова, Максим Галкин и Игорь Николаев рассказали о прошедших через войну…
Доктор Александр Мясников опроверг сведения о денежных вознаграждениях за…
У экс-солиста группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина родился второй…
Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию…
Наталья Штурм продемонстрировала свои «девчачьи радости» в период…
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с 75-летием Дня…
Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь…
Просмотреть все новости