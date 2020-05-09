Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках 1945 года





По словам Антониу Гутерреша, в дни примирения и памяти необходимо воздать должное миллионам людей, которые погибли во время Второй мировой войны. Практически каждая семья была обречена на страдания, поэтому современное общество должно помнить об этом и избегать конфликтных ситуаций.Как отметил генсек ООН, даже во времена кризисной ситуации, сложившейся из-за распространения по миру коронавирусной инфекции, появляются попытки «распространения ненависти и розни между людьми». Поэтому Антониу Гутерреш призывает страны объединить усилия, чтобы ликвидировать пандемию и ее последствия, построив мир, в котором процветают достоинство и безопасность граждан.