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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках 1945 года

Во время своего обращения в память о погибших в ходе Второй мировой войны Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках, преподнесенных человечеству в 1945 году. Генсек ООН призвал никогда не забывать о преступлениях, которые совершили нацисты.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал жителей планеты вспомнить об уроках 1945 года


По словам Антониу Гутерреша, в дни примирения и памяти необходимо воздать должное миллионам людей, которые погибли во время Второй мировой войны. Практически каждая семья была обречена на страдания, поэтому современное общество должно помнить об этом и избегать конфликтных ситуаций.

Как отметил генсек ООН, даже во времена кризисной ситуации, сложившейся из-за распространения по миру коронавирусной инфекции, появляются попытки «распространения ненависти и розни между людьми». Поэтому Антониу Гутерреш призывает страны объединить усилия, чтобы ликвидировать пандемию и ее последствия, построив мир, в котором процветают достоинство и безопасность граждан.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:16

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