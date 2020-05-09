Кандидат химических наук Фролов рассказал, как правильно обеззараживать маски

«При отсутствии специального спрея одноразовые маски можно замочить в мыльном растворе с добавлением перекиси водорода. Для полного эффекта обеззараживания достаточно пяти минут. Состав перед применением необходимо тщательно помешать до образования пены. Перекись водорода подмешивается в него в соотношении 10:1. После дезинфекции маску необходимо обязательно высушить», - рассказал Фролов.





Также можно обработать маску аэрозолем с содержанием спирта или другим антибактериальным антисептиком с обеих сторон. Важно помнить, что поверхность должна быть тщательно смочена. После обработки стоит дождаться полного высыхания. Как правило, спустя несколько часов маска снова становится пригодной к применению.Фролов отметил, что важно производить антибактериальную очистку маски каждый день при ее постоянном использовании. Стоит обрабатывать и открытые участки тела, на которые могла попасть инфекция. Не нужно надевать маску уже после выхода на улицу, так как в этом случае ее эффект полностью теряется.