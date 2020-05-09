Учёные оснастили дроны навыками комаров для полетов ночью





Проект разрабатывают специалисты Университета Лидса при участии коллег из Королевского ветеринарного колледжа. Суть механизма заключена в использовании комарами корреляции воздушных потоков, формируемых с помощью взмахов крыльев. Такого рода воздушные струи изменяют свои характеристики при появлении разного рода препятствий.В целях проведения экспериментов ученые воспользовались самцом комара вида Culex quinquefasciatus. Указанные насекомые могут двигаться в темноте, избегая столкновений с любыми предметами. Специалисты применили компьютерное моделирование для изучения воздействия препятствий на воздушные потоки вокруг комара. За счет проведенного исследования эксперты смогли полностью предсказать предельное удаление обнаружения предмета на поверхности для насекомого. Как оказалось, оно превышает 20-кратную длину его крыльев. После исследования принципа действия механизма учёные нашли способ внедрения подобного локатора для миниатюрного дрона, который укомплектован особыми датчиками.