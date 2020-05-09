ВОЗ запустит приложение для быстрой диагностики коронавируса по симптомам





В новом приложении от ВОЗ граждане ответят на вопросы о самочувствии и смогут узнать о наличии коронавируса. Если онлайн-тестирование покажет высокую вероятность наличия недуга, пациенты получат рекомендации по лечению, а также всем пользователям данной разработки напомнят о правилах поведения в общественных местах во время пандемии. В зависимости от того, в какой стране находится гражданин, ему будут предоставлена информация о центрах, где можно сдать анализ на вирус.В ВОЗ рассматривают возможность отслеживания контрактов с зараженными на основе Bluetooth. Данную программу может взять за основу правительства любой страны и создать собственное приложение с необходимыми функциями. Подобные сервисы уже были запущены в Австралии, Великобритании и Индии.